Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ

Новости спорта:Киевское Динамо в поединке 14-го тура сыграет против донецкого Шахтера в Харькове.

В воскресенье, 10 ноября, в центральном поединке 14-го тура чемпионата Украины по футболу сойдутся гранды украинского футбола Шахтер Донецк и Динамо Киев. Игра пройдет в Харькове.

Шахтер - Динамо

Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Главный арбитр - Балакин Николай.

Позади уже 13 туров высшего дивизиона украинского первенства по футболу, а в турнирной таблице практически нет никакой интриги в борьбе за чемпионство. Донецкий Шахтер перед игрой с Динамо имеет 37 очков в своем активе, что на 10 баллов больше, чем у киевлян и черниговской Десны.

Это будет уже четвертая дуэль Шахтера и Динамо в рамках этого сезона. Первая встреча была в матче за Суперкубок Украины (победа Динамо 2:1), затем была игра 3-го тура УПЛ (победа Шахтера 2:1) и в рамке 1/8 финала прошла третья встреча (победа Динамо в дополнительное время 2:1). Как видим несмотря на преимущество "горняков" в турнирной таблице, в личных встречах все же киевляне превосходят дончан.

В прошлом туре УПЛ Шахтер и Динамо одержали крупные победы против львовских клубов. Подопечные Михайличенко разгромили ФК Львов 4:0, а дончане разбили Карпаты 3:0.

На недели соперники сыграли матчи еврокубков, которые завершились вничью. Динамо в гостях не смогло обыграть Копенгаген, матч завершился вничью 1:1. Донецкий Шахтер проводил матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб и в той игре совершил настоящий камбэк, отыгравшись в компенсированное время, проигрывая 3:1.

Динамо обязано брать очки в игре с Шахтером, причем не просто сыграть вничью, такой результат устроит больше "грняков", столичный клуб должен победить, дабы сохранить какую-то интригу в борьбе за чемпионство, так как разрыв между вторым и первым местом слишком велик и если динамовцы вдруг проиграют, то это по сути предопределит чемпиона УПЛ.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко, Коваленко, Марлос - Тайсон, Тете, Мораес

Динамо: Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера - Гармаш, Шепелев - Вербич, Цыганков, Караваев - Беседин

Букмекеры считают фаворитом центрального матча 14-го тура хозяев поля. Средние коэффициенты на игру следующие: победа Шахтера - 1.80, ничья - 3.60, победа Динамо - 4.10.

Все желающие посмотреть матч в прямом эфире смогут на телеканале Футбол 1. Кроме того, следить за поединком все желающие смогут на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния грандов УПЛ. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.