Известный футболист разбил свой Lamborghini (Видео)

Новости спорта:Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в небольшое ДТП.

Нападающий лондонского Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг попал в аварию на своем Lamborghini за 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро).

30-летнего форварда после аварии снял на видео проезжающий мимо водитель. Обамеянг "догнал" на дороге Мерседес, смяв капот своего авто. ДТП случилось на дороге М25 недалеко от бара Поттерс в Хартфордшире.

"Это был час пик, поэтому машины не ехали быстро. Никто в аварии не пострадал", - рассказал автор видео.

Отмечается, что авария произошла в пятницу после тренировки Арсенала. На следующий день Обамеянг принял участие в матче чемпионата Англии, в котором Арсенал проиграл Лестеру 0:2.