Бавария смела Боруссию Д на Альянц Арене (Видео)

Новости спорта:Видео голов и обзор матча 11-го тура чемпионата Германии Бавария - Боруссия Д.

Бавария в прошлом туре Бундеслиги была нещадно бита во Франкфурте – 1:5 от Айнтрахта. После этого поражения Нико Ковач покинул команду и временно ее возглавил Ханс-Дитер Флик. В Лиге чемпионов мюнхенцы расправились с Олимпиакосом, но для реабилитации после Айнтрахта нужен был результат в сегодняшнем матче с Боруссией. Да и турнирная таблица банально поджимала – шутка ли, чтобы Бавария была на шестом месте?!

У Боруссии все было куда лучше: выбили из Кубка Германии Боруссию М (лидера Бундеслиги, на секундочку), разгромили крепкий Вольфсбург и совершили камбэк в Лиге чемпионов с Интером (0:2 после первого тайма, 3:2 в итоге).

Казалось бы, можно ожидать как минимум равной борьбы, но не тут-то было. На Баварию дортмундская магия не действует абсолютно. Что и говорить, если к 65-й минуте Бавария нанесла 11 ударов по воротам "шмелей", а Боруссия в ответ – 0 (ноль!).

К тому моменту счет уже был 2:0. Роберт Левандовски забил и в 15 матче сезона подряд уже к 17-й минуте. Поляк продавил защитника и головой отправил мяч в ворота бывшей команды после подачи Бенжамена Павара.

Тот же Роберт оказался в центре внимания и в эпизоде со вторым голом. В борьбе с защитником он коряво ковырнул ногой мимо мяча, но тот попал прямо к одинокому Гнабри. Серж с нескольких метров перед фактически пустыми воротами прощать не стал – 2:0.

Можно было бы предположить, что Боруссия столь плоха из-за отсутствия капитана Марко Ройса и классического центрфорварда Пако Алькасера. Но. Люсьен Фавр выпустил обоих на 61-й минуте (а еще в первом тайме вместо Джейдона Санчо вышел Рафаэль Геррейру) и это не изменило ничего.

Ройс сразу же заработал желтую. Алькасер едва не забил – после прострела Ашрафа Хакими мяч прилетел к нему рикошетом от Хави Мартинеса, но получилось очень уж неудобно. Пако коснулся мяча только шипами и тот ушел мимо ворот. Это все шансы Боруссии в сегодняшнем матче.

Томас Мюллер, едва не списанный в утиль Нико Ковачем, не выключился из борьбы при комфортном счете. Он выдал с фланга передачу в центр штрафной на Левандовски, ну а тот такие моменты щелкает как орехи – 3:0. Дубль Роберта, дубль из ассистов Томаса (он перед этим отдал на Гнабри).

Четвертый гол Бавария почти и не праздновала, видимо, ощущая жалость к сопернику. После прострела Ивана Перишича Матс Хуммельс (бывших баварцев не бывает?) опередил всех и срезал мяч в свои ворота…

Во втором тайме было пять замен. Было три гола и просмотр VAR. Три желтых карточки. Сколько времени добавил арбитр? Нет, не три минуты – всего две, а больше и не надо было, ведь с результатом все было понятно. Более того, Феликс Цвайер не стал даже дожидаться окончания этих двух минут, свистнув где-то на 91:47.

Абсолютно спокойная, будничная победа Баварии на классе над командой, в которой нейтральные зрители хотели бы видеть конкурента мюнхенцам. Увы, в этот вечер на поле сошлись команды совершенно разного уровня.

Бавария – Боруссия Д 4:0

Гол: Левандовски, 17, 76, Гнабри, 47, Хуммельс, 80 (в свои ворота).

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Горецка (Алькантара, 72), Киммих – Коман (Перишич, 75), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 70) – Левандовски.

Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль (Алькасер, 61) – Санчо (Геррейру, 36), Брандт, Азар – Гетце (Ройс, 61).

Предупреждения: Коман, Киммих — Ройс.