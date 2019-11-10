Потрясающий победный гол Бареллы - в обзоре матча Интер - Верона (Видео)

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11:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А между миланским Интером и Вероной.

Миланский Интер в поединке 12-го тура первенства Италии по футболу противостоял Вероне. Матч проходил на легендарной арене "Джузеппе Меаца" и закончился минимальной победой хозяев поля.

Интер — Верона 2:1

Голы: Весино, 65, Барелла, 83 — Верре, 19, с пенальти.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Лазаро (Д'Амброзио, 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 63) — Лукаку, Мартинес (Эспозито, 81).

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Эмперер — Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович — Верре (Хендерсон, 63) — Сальседо (Степиньски, 84), Дзакканьи (Тутино, 50).

Предупреждения: Брозович, Мартинес, Барелла — Дзакканьи.

Игра неплохо началась для гостей, именно футболисты Вероны первыми открыли счет в игре. На 19-й минуте матча Валерио Верре реализовал удар с пенальти. Первый тайм остался за гостями, однако во второй половине встречи подопечным Конте удалось сначала отыграться, на 65-й минуте гол забил Весино, а уже на 83-й минуте игры усилиями Николо Бареллы "сине-черные" вышли вперед и довели матч до конца, сохранив победный счет.

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Благодаря этой победе Интер вновь возглавил турнирку Серии А, обойдя туринский Ювентус, но у "старой синьоры" есть еще матч в запасе. В активе миланского Интера после 12 матчей чемпионата 31 балл, а у Ювентуса в свою очередь 29 очков. Сегодня туринцы сыграют свой поединок 12-го тура против Милана и в случае победы вернутся на первое место.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, ФК Верона, Интер - Верона.
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