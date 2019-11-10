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Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера

Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
12:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Достижение великого немецкого бомбардира Герда Мюллера продержалось 50 лет.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски "побил вечный рекорд Герда Мюллера", сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

В 11-м туре Бундеслиги в игре с Боруссией Дортмунд (4:0) Роберт забил свой 15-й и 16-й голы в нынешнем чемпионате. Таким образом он превзошел рекорд Герда Мюллера, который 50 лет назад забил 15 мячей в первых 11 турах Бундеслиги.

Всего на счету Левандовски уже 23 гола в 18 официальных матчах текущего сезона. Также он является первым футболистом в истории Бундеслиги, который забивал в каждом из 11 стартовых туров.

Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д

Бавария занимает третье место в турнирной таблице, уступая Лейпцигу по дополнительным показателям. Боруссия М лидирует с отрывом в одно очко и матчем в запасе.

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Бундеслига, Футбол, Роберт Левандовски, Герд Мюллер, Новости футбола.
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