Олимпик - Александрия: где смотреть матч 14-го тура УПЛ

Новости спорта:Где посмотреть матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между Олимпиком и Александрией.

Сегодня, 10 ноября, в рамках 14-го тура первенства Украины по футболу Олимпик примет Александрию. Поединок пройдет в Киеве.

Олимпик — Александрия

Стадион им. Валерия Лобановского, Киев. Главный арбитр — Сергей Бойко.

Олимпик, который ужасно стартовавший в УПЛ, после смены тренера существенно наладил свою игру. В пяти последних матчах дончане выиграли три матча. В минувшем туре был обыгран Колос на выезде со счетом 2:1. Ранее были обыграны еще Днепр-1 и полтавская Ворскла.

Александрия является одним из главных претендентов на зону еврокубков по итогам сезона. В прошлом туре Александрией был побежден Мариуполь со счетом 3:1. На неделе подопечные Шарана провели тяжелый матч Лиги Европы против Сент-Этьена, который завершился вничью 2:2.

Все желающие смогут посмотреть поединок Олимпика и Александрии на телеканале Футбол 1. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.