Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

Олимпик - Александрия: где смотреть матч 14-го тура УПЛ

Олимпик - Александрия: где смотреть матч 14-го тура УПЛ
13:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Где посмотреть матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между Олимпиком и Александрией.

Сегодня, 10 ноября, в рамках 14-го тура первенства Украины по футболу Олимпик примет Александрию. Поединок пройдет в Киеве.

Олимпик — Александрия

Стадион им. Валерия Лобановского, Киев. Главный арбитр — Сергей Бойко.

Олимпик, который ужасно стартовавший в УПЛ, после смены тренера существенно наладил свою игру. В пяти последних матчах дончане выиграли три матча. В минувшем туре был обыгран Колос на выезде со счетом 2:1. Ранее были обыграны еще Днепр-1 и полтавская Ворскла. 

Александрия является одним из главных претендентов на зону еврокубков по итогам сезона. В прошлом туре Александрией был побежден Мариуполь со счетом 3:1. На неделе подопечные Шарана провели тяжелый матч Лиги Европы против Сент-Этьена, который завершился вничью 2:2. 

Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ

Все желающие смогут посмотреть поединок Олимпика и Александрии на телеканале Футбол 1. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Олимпик - Александрия где смотреть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
02 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
03 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
04 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь