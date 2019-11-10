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Сабо дал прогноз на противостояние Шахтера и Динамо в УПЛ

Сабо дал прогноз на противостояние Шахтера и Динамо в УПЛ
13:54 Сегодня Телеграф 1927.kiev.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка 14-го тура УПЛ "Шахтер" — "Динамо".

"В АПЛ уже восстали тренеры и говорят, что как можно играть каждый второй-третий день? Люди же не железные. "Шахтер" имеет преимущество в сутки отдыха, хотя они выложились на все 100% в Загребе. "Динамо" нужно восстановиться за два дня. Конечно, будут замены, потому что играть постоянно одним составом невозможно. "Шахтеру" не помогут Патрик, Степаненко, Марлос не совсем в хорошем состоянии, но у "горняков" есть два полноценных состава. Выйдут молодые, талантливые бразильцы будут играть, а я боюсь, что киевляне могут не восстановиться к этой игре.

"Шахтер" будет очень серьезно готовиться к этой игре. "Горняки" понимают, что Кубок Украины уже проиграли, и нужно обязательно побеждать "Динамо" в чемпионате или хотя бы не проиграть.

Думаю, будет открытая игра. Михайличенко понимает, что если с "Шахтером" отойти назад, то будут проблемы. Считаю, что шансы на победу равны. Нас ожидает интересный матч", — считает Сабо.

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Поединок 14-го тура УПЛ "Шахтер" — "Динамо" состоится в воскресенье, 10-го ноября, в 17:00 по киевскому времени.

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Футбол, УПЛ, Йожеф Сабо, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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