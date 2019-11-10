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Звездные ветераны ПСЖ намерены покинуть клуб летом

Звездные ветераны ПСЖ намерены покинуть клуб летом
14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Тиаго Силва и Эдинсон Кавани намерены покинуть французский ПСЖ по окончании сезона.

Звезды французского ПСЖ бразильский центральный защитник Тиаго Силва и уругвайский форвард Эдинсон Кавани намерены покинуть клуб из Парижа. Такая информация появилась во французской прессе.

Стоит отметить, что бразилец Тиаго Силва является одним из наиболее верных игроков столичного клуба. Центрбек перебрался в ПСЖ из Милана в далеком 2012 году за 42 миллиона евро. За период проведенный в парижском клубе Силва сыграл 284 матча во всех турнирах, при этом забив 16 голов.

Что касается уругвайского форварда, то он присоединился к ПСЖ в 2013 году и за это время забил 195 голов в 284 матчах. Кавани считают недооцененным нападающим, так как у него всегда были серьезные конкуренты: Златан Ибрагимович, Неймар, Килиан Мбаппе.

Гол прямым ударом с углового в АПЛ (Видео)

Но даже несмотря на такую конкуренцию Эдинсон регулярно забивал голы в рамках чемпионата Франции. 

Сейчас, когда футболисты находятся в возрасте 35 и 32 лет, они намерены покинуть клуб. Контракты обоих футболистов заканчиваются уже этим летом и как сообщает  Le10Sport, они не намерены их продлевать, соответственно уже зимой игроки могут искать себе новые клубы и подписывать предварительные контракты. 

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Тиаго Силва, Футбол, Эдинсон Кавани, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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