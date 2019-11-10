Гранд АПЛ нацелился на финалиста Лиги чемпионов

Камерунский голкипер Андре Онана может сменить голландский чемпионат на английскую Премьер лигу.
Как сообщает The Mirro Манчестер Юнайтед готовит трансфер 23-летнего вратаря сборной Камеруна. Манкунианцы готовы заплатить Аяксу 50 миллионов евро за талантливого голкипера. Руководство МЮ видит в Андре Онана серьезного конкурента для испанца Давида Де Хеа и эта конкуренция поможет вернуть лучшую форму стража врат "красных дьяволов".
Напомним, Манчестер Юнайтед не так давно подписал новый контракт с Де Хеа до 2023 года. Согласно новому контракту испанский кипер зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, но руководство МЮ считает, что Давид далек от своей лучшей формы сейчас.
Стоит отметить, что камерунец Онана накануне также пролонгировал свое соглашение с амстердамским Аяксом. Помимо МЮ интерес к вратарю проявляет также лондонский Тоттенхэм.