Гранд АПЛ нацелился на финалиста Лиги чемпионов

Новости спорта:Английский Манчестер Юнайтед намерен подписать голкипера амстердамского Аякса Андре Онана.

Камерунский голкипер Андре Онана может сменить голландский чемпионат на английскую Премьер лигу.

Как сообщает The Mirro Манчестер Юнайтед готовит трансфер 23-летнего вратаря сборной Камеруна. Манкунианцы готовы заплатить Аяксу 50 миллионов евро за талантливого голкипера. Руководство МЮ видит в Андре Онана серьезного конкурента для испанца Давида Де Хеа и эта конкуренция поможет вернуть лучшую форму стража врат "красных дьяволов".

Напомним, Манчестер Юнайтед не так давно подписал новый контракт с Де Хеа до 2023 года. Согласно новому контракту испанский кипер зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, но руководство МЮ считает, что Давид далек от своей лучшей формы сейчас.

Стоит отметить, что камерунец Онана накануне также пролонгировал свое соглашение с амстердамским Аяксом. Помимо МЮ интерес к вратарю проявляет также лондонский Тоттенхэм.