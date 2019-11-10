Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Гранд АПЛ нацелился на финалиста Лиги чемпионов

Гранд АПЛ нацелился на финалиста Лиги чемпионов
14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский Манчестер Юнайтед намерен подписать голкипера амстердамского Аякса Андре Онана.

Камерунский голкипер Андре Онана может сменить голландский чемпионат на английскую Премьер лигу. 

Как сообщает The Mirro Манчестер Юнайтед готовит трансфер 23-летнего вратаря сборной Камеруна. Манкунианцы готовы заплатить Аяксу 50 миллионов евро за талантливого голкипера. Руководство МЮ видит в Андре Онана серьезного конкурента для испанца Давида Де Хеа и эта конкуренция поможет вернуть лучшую форму стража врат "красных дьяволов".

Напомним, Манчестер Юнайтед не так давно подписал новый контракт с Де Хеа до 2023 года. Согласно новому контракту испанский кипер зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, но руководство МЮ считает, что Давид далек от своей лучшей формы сейчас.

Гол прямым ударом с углового в АПЛ (Видео)

Стоит отметить, что камерунец Онана накануне также пролонгировал свое соглашение с амстердамским Аяксом. Помимо МЮ интерес к вратарю проявляет также лондонский Тоттенхэм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аякс, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Андре Онана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
02 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
03 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
04 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь