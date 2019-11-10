"Либо они нас, либо мы их": лидер Ман Сити об игре с Ливерпулем

Новости спорта:Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал предстоящий матч АПЛ против Ливерпуля.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 10 ноября.

«Нашей команде нужно сохранять спокойствие. Это, пожалуй, самое сложное и самое важное. Если нервничаешь и беспокоишься, соперник чувствует это. Здесь либо мы их, либо они нас.

О значении этого матча в чемпионской гонке можно будет говорить только после окончания сезона. Ещё слишком рано. Независимо от результата, я буду чувствовать уверенность», — цитирует Де Брейне Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (25) занимает четвёртое место.