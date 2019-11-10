Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Денисов: Я не готов возглавить УПЛ в том виде, в котором она на сегодня существует

Денисов: Я не готов возглавить УПЛ в том виде, в котором она на сегодня существует
14:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: footballua.tv

Новости спорта:Директор телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 доволен своей нынешней работой.

В эфире программы "Auto гол!" директор телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 и телеведущий Александр Денисов заверил, что не собирается становиться президентом украинской Премьер-лиге – по крайней мере, в ее нынешней лиге.

"Точно могу сказать, что я не готов возглавить украинскую Премьер-Лигу в том виде, в котором она на сегодня существует. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится развивать спортивное телевидение и жить этой историей. Я этому посвятил свою жизнь", — цитирует Денисова официальный сайт телеканалов.

"Не важно, кто сейчас возглавит украинскую Премьер-Лигу, потому что нет основного — единого мнения у клубов, дескать, мы идем по единому пути".

Звездные ветераны ПСЖ намерены покинуть клуб летом

На данный момент президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм, который так и не сумел фактически создать единый телевизионный пул.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Александр Денисов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
02 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
03 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
04 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь