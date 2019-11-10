Денисов: Я не готов возглавить УПЛ в том виде, в котором она на сегодня существует

Новости спорта:Директор телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 доволен своей нынешней работой.

В эфире программы "Auto гол!" директор телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 и телеведущий Александр Денисов заверил, что не собирается становиться президентом украинской Премьер-лиге – по крайней мере, в ее нынешней лиге.

"Точно могу сказать, что я не готов возглавить украинскую Премьер-Лигу в том виде, в котором она на сегодня существует. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится развивать спортивное телевидение и жить этой историей. Я этому посвятил свою жизнь", — цитирует Денисова официальный сайт телеканалов.

"Не важно, кто сейчас возглавит украинскую Премьер-Лигу, потому что нет основного — единого мнения у клубов, дескать, мы идем по единому пути".

На данный момент президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм, который так и не сумел фактически создать единый телевизионный пул.