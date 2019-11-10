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Эсперт: Шахтер в последнее время играет на жилах

Эсперт: Шахтер в последнее время играет на жилах
15:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Ведущий передачи "Профутбол" Игорь Цыганык дал свой прогноз на матч Динамо - Шахтер.

Игорь Цыганык сделал свой прогноз на центральный матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо», который состоится сегодня, 10 ноября (начало – 17:00):

«Cкладывается впечатление, что «Шахтер» выступает в последнее время на жилах. Поединок против загребского «Динамо» начали неплохо, потом провалились, а лишь на последних минутах удалось спасти ситуацию. В принципе, хорватскую команду назвать очень сильной не могу.

«Горняки» имеют на один день больше для восстановления, чем «Динамо». Киевляне сыграли неплохой поединок в Копенгагене. Есть проблемы не столько с реализацией, сколько с доведением эпизода к удару мяча. Есть очень много перспективных атак, которые не имеют логического завершения. Есть с этим проблемы. Контратаки очень неплохие, агрессия есть, команда выдержала все 90 минут, то есть физически все игроки готовы.

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Рискну предположить, что обе команды забьют, в игре будет пенальти, а поединок завершится вничью».

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ФК Динамо К, Шахтер, УПЛ, Профутбол, Игорь Цыганк.
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