Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Легенда Ливерпуля может возглавить лондонский Арсенал

Легенда Ливерпуля может возглавить лондонский Арсенал
15:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский специалист Стивен Джеррард может трудоустроиться в английской Премьер лиге.

Легендарный экс-игрок Ливерпуля может возглавить клуб английской Премьер лиги.

Как сообщает авторитетное издание Daily Star, испанский специалист Унаи Эмери, ныне возглавляющий Арсенал, может покинуть свой пост. Новым главным тренером лондонского гранда может стать Стивен Джеррард.

Вчера "канониры" без шансов проиграли Лестеру в гостях (2:0). На данный момент в рамках АПЛ сыграно уже 12 туров и лондонцы всего с 17 баллами в активе занимают шестую строчку в турнирной таблице.

Звездные ветераны ПСЖ намерены покинуть клуб летом

Стоит отметить, что в последний раз Арсенал побеждал еще в начале октября, а внутри команды атмосфера находится на крайне невысоком уровне. Раз за разом в новостях пишут о конфликтах и скандалах связанных с "канонирами". Например инцидент с Гранитом Джакой, которого намерены продать из-за эпизода в игре против Критсал Пэлас, когда швейцарец послал фанатов своего же клуба.

Гранита Джаку лишили капитанской повязки, а новым капитаном сделали форварда клуба Пьер-Эмерика Обамеянга, который, к слову, также может покинуть лондонский клуб летом ради перехода в мадридский Реал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
02 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
03 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
04 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь