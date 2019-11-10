Легенда Ливерпуля может возглавить лондонский Арсенал

Новости спорта:Английский специалист Стивен Джеррард может трудоустроиться в английской Премьер лиге.

Легендарный экс-игрок Ливерпуля может возглавить клуб английской Премьер лиги.

Как сообщает авторитетное издание Daily Star, испанский специалист Унаи Эмери, ныне возглавляющий Арсенал, может покинуть свой пост. Новым главным тренером лондонского гранда может стать Стивен Джеррард.

Вчера "канониры" без шансов проиграли Лестеру в гостях (2:0). На данный момент в рамках АПЛ сыграно уже 12 туров и лондонцы всего с 17 баллами в активе занимают шестую строчку в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в последний раз Арсенал побеждал еще в начале октября, а внутри команды атмосфера находится на крайне невысоком уровне. Раз за разом в новостях пишут о конфликтах и скандалах связанных с "канонирами". Например инцидент с Гранитом Джакой, которого намерены продать из-за эпизода в игре против Критсал Пэлас, когда швейцарец послал фанатов своего же клуба.

Гранита Джаку лишили капитанской повязки, а новым капитаном сделали форварда клуба Пьер-Эмерика Обамеянга, который, к слову, также может покинуть лондонский клуб летом ради перехода в мадридский Реал.