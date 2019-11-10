Украинец стал лучшим нападающим европейского чемпионата

Новости спорта:Адеринсол Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.

Чемпион Казахстана "Астана" провалила последний матч в чемпионате, проиграв на своем поле павлодарскому "Иртышу" - 0:2. После позорного поражения от голландского АЗ Алкмаар многие ожидали победы, но этого не произошло.

Украинский тренер "Астаны" Роман Григорчук так прокомментировал итоги сезона: "Если совсем коротко, то сезон выдался для нас очень тяжелым. Но мы решили все задачи: выиграли Суперкубок, попали в группу, выиграли чемпионство.

Так что, я думаю, один позитив. К сожалению, нам не хватило многих вещей в еврокубках, где мы выступаем, не берем очки... Думаю, сейчас мы должны поставить себе такую локальную задачу — просто сыграть достойно последние игры и постараться взять очки".

В итоговой таблице "Астана" всего на очко опередило "Кайрат", который отправил в первую лигу "Атырау" - 2:1. Один из мячей забил украинский нападающий алматинцев Адеринсол Эсеола, который с 19-ю голами догнал полузащитника "Астаны" Марина Томасова.

В итоге лучшим бомбардиром КПЛ-2019 по дополнительным показателям был признан Эсеола: все свои голы он забил с игры, в то время как Томасов один мяч забил с пенальти. Напомним, в прошлом сезоне Эсеола с 17-ю мячами был вторым бомбардиром после Маркос Пизелли (18 мячей).