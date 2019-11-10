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Ван Дейк: Мы хотим побеждать в каждой игре

Ван Дейк: Мы хотим побеждать в каждой игре
15:31 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Сити.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил, что его не испытывает страха перед "Манчестер Сити" и не собирается играть с "горожанами" на ничью.

Как известно, команды проведут очный поединок в воскресенье. "Ливерпуль" имеет преимущество в шесть очков над "Манчестер Сити" и уже ожидают соперников на "Энфилде".

"Мы хотим побеждать в каждой игре, поэтому, матч в воскресенье для нас очень важен, - цитирует голландца английская пресса.

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"Манчестер Сити" тоже хочет побеждать. Так что посмотрим. Я не боюсь. Никто не должен бояться выходить на поле. Это не то, что мы чувствуем. Мы знаем, что у нас есть все, чтобы побеждать любого соперника. Сегодня мы должны быть лучше, чем в наши лучшие времена. Мы уже делали это в некоторых матчах в этом сезоне".

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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