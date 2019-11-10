Кальяри уничтожил Фиорентину в 12-м туре Серии А

Новости спорта:В матче двенадцатого тура чемпионата Италии Кальяри не оставил шансов Фиорентине.

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу Фиорентина отправилась в гости к Кальяри. Игра проходила на стадионе "Сардиния-Арена". Победа в матче досталась хозяевам поля со счетом 5:2.

Кальяри — Фиорентина 5:2

Голы: Рог, 16, Писакане, 26, Симеоне, 34, Жоао Педро, 54, Наингголан, 65 — Влахович, 75, 87.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес (Рагатцу, 83), Чигарини, Рог — Наингголан (Кастро, 78) — Симеоне (Черри, 74), Жоао Педро.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Соттил, 46), Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 67), Дальберт — Влахович, Кьеза (Геззаль, 73).

Предупреждения: Нандес — Кастровилли, Пульгар, Соттил.

Кальяри продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Островитяне полностью переиграли соперника, позволив гостям "размочить" счет лишь после того, как забили 5 мячей.

Голами в составе Кальяри отметились полузащитники Марко Рог, Жоао Педро и Раджа Найнгголан, а также защитник Фабио Пизакане и нападающий Джованни Симеон. Два гола за Фиорентину забил сербский форвард Душан Влахович.

Кальяри набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Фиорентина с 16 баллами — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский Интер, но у Ювентуса игра в запасе.