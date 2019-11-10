Заря разобралась с Колосом

Новости спорта:Заря добыла очередные три очка в УПЛ.

Заря взяла "свои" три очка у Колоса, хотя с новичком УПЛ прищлось повозиться.

Заря — Колос 2:0

Голы: Юрченко, 31, с пенальти, Кочергин, 90+1.

Заря: Шевченко — Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кабаев (Будкивский, 83), Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 90+2) — Русин (Лунев, 83).

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов — Милько — Ильин (Волков, 61), Задоя (Кизилатеш, 84), Ориховский, Морозко — Лысенко (Кожушко, 69).

Предупреждения: Кабаев — Гавриш.

Удаления: Гавриш, 55, Морозко, 77.

На 75-й минуте Волков не реализовал пенальти.

Хозяева открыли счет с пенальти, который реализовал Юрченко, хотя вратарю Колоса Волынцу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вытащить мяч из угла ворот.

Во втором тайме Колос остался в меньшинстве после удалений Гавриша, а затем и Морозко, но, несмотря на солидное численное преимущество, Заря сняла все вопросы о победителе лишь в компенсированное время матча после удара Кочергина.