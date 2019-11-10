Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Заря разобралась с Колосом

Заря разобралась с Колосом
16:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Заря добыла очередные три очка в УПЛ.

Заря взяла "свои" три очка у Колоса, хотя с новичком УПЛ прищлось повозиться.

Заря — Колос 2:0

Голы: Юрченко, 31, с пенальти, Кочергин, 90+1.

Заря: Шевченко — Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кабаев (Будкивский, 83), Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 90+2) — Русин (Лунев, 83).

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов — Милько — Ильин (Волков, 61), Задоя (Кизилатеш, 84), Ориховский, Морозко — Лысенко (Кожушко, 69).

Предупреждения: Кабаев — Гавриш.

Удаления: Гавриш, 55, Морозко, 77.

На 75-й минуте Волков не реализовал пенальти.

Хозяева открыли счет с пенальти, который реализовал Юрченко, хотя вратарю Колоса Волынцу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вытащить мяч из угла ворот.

Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция

Во втором тайме Колос остался в меньшинстве после удалений Гавриша, а затем и Морозко, но, несмотря на солидное численное преимущество, Заря сняла все вопросы о победителе лишь в компенсированное время матча после удара Кочергина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
02 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
03 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
04 Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
05 Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь