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Веррати: Завершу карьеру в ПСЖ

Веррати: Завершу карьеру в ПСЖ
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Веррати описал свой период в ПСЖ.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о своей карьере в Париже.

«Это чудесная для меня история. Я действительно не ожидал, что проведу здесь столько лет, когда переходил сюда. Но так случилось потому, что клуб дает мне все, что мне нужно от футбола.

Я без проблем завершил бы здесь карьеру. Люди продолжают спрашивать, почему бы мне не попробовать что-то еще, но здесь для меня каждый день словно первый.

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Мне все еще нравится атмосфера в команде, а победа тут ощущается не так, как в любой другой команде. В этом году, если у нас не будет проблем, мы многого можем достичь в Лиге чемпионов».

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ПСЖ, Лига 1, Новости футбола, Марко Веррати.
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