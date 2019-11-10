Веррати: Завершу карьеру в ПСЖ

Новости спорта:Веррати описал свой период в ПСЖ.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о своей карьере в Париже.

«Это чудесная для меня история. Я действительно не ожидал, что проведу здесь столько лет, когда переходил сюда. Но так случилось потому, что клуб дает мне все, что мне нужно от футбола.

Я без проблем завершил бы здесь карьеру. Люди продолжают спрашивать, почему бы мне не попробовать что-то еще, но здесь для меня каждый день словно первый.

Мне все еще нравится атмосфера в команде, а победа тут ощущается не так, как в любой другой команде. В этом году, если у нас не будет проблем, мы многого можем достичь в Лиге чемпионов».