"Восстание дьяволов": МЮ одерживает яркую победу над Брайтоном

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18:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Брайтоном в 12-м туре АПЛ.

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему помогали Марк Перри и Эдвард Смарт.

Манчестер Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 3:1

Голы: Перейра, 17, Преппер, 20 (в свои ворота), Рашфорд, 66 – Данк, 64.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Мактоминей, Фред – Джеймс, Перейра (Лингард, 70), Рашфорд – Мартиаль.

Брайтон: Райан – Монтойя, Данк, Даффи, Берн – Альсате, Преппер, Стивенс, Троссард — Мопай, Конноли.

Предупреждения: Рашфорд, Уильямс – Стивенс, Данк, Монтойя, Берн.

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Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреас Перейра, которому ассистировал Антони Марсьяль. Через пару минут преимущество манкунианцев увеличил полузащитник Дэви Проппер, который забил гол в собственные ворота. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Льюис Данк с паса Паскаля Гросса. На 66-й минуте окончательный счёт установил Маркус Рашфорд с передачи Марсьяля.

В другом матче 12-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

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Футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Брайтон.
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