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Лацио обыграл Лечче в результативном поединке

Лацио обыграл Лечче в результативном поединке
18:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Лацио вышел на третье место в Серии А.

Лацио в Риме одержал победу над Лечче в матче 12-го тура Серии А.

В первом тайме команды обменялись голами — за Лацио забил Хоакин Корреа, Лечче ответил точным ударом Джанлуки Лападулы.

Во второй половине матча Орлы забили еще трижды — мячи на счету Сергея Милинковича-Савича, Чиро Иммобиле и Корреа, оформившего дубль. Лечче избежал разгрома усилиями Андреа Ла Мантии.

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Лацио одержал четвертую победу подряд в чемпионате Италии, благодаря чему поднялся на третье место. Но обойти бьянкочелести в случае победы над Пармой может Рома.

В составе Лечче на 70-й минуте на замену вышел украинский полузащитник Евгений Шахов. Джалоросси после 12 туров с десятью очками занимают 16-е место.

В следующем туре Лацио сыграет с Сассуоло, Лечче встретится с Кальяри.

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Лацио, Новости футбола, Лечче.
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