Шахтер обыграл Динамо в очень эмоциональном матче

Новости спорта:Завершился центральный матч УПЛ.

В центральном матче 14-го тура донецкий Шахтер сумел обыграть Динамо.

Шахтер — Динамо 1:0

Гол: Кривцов, 18.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6) — Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон — Мораес (Дентиньо, 32).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60) — Шепелев (Гармаш, 65) — Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич — Родригес (Беседин, 62).

Предупреждение: Коваленко, Дентиньо, Додо — Попов, Шабанов, Родригес, Миколенко.

Удаления: Тайсон.

Все решил гол Кривцова, который на 18-й минуте замкнул подачу с углового.

Стоит отметить, что Динамо плохо выглядело весь матч, за всю игру они так и не нанесли ни одного в створ ворот Шахтера.

В средине второго тайма диктор на стадионе предупредил болельщиков, что матч может быть остановлен, если не прекратятся расистские выкрики. Увы, это не сработало.

Тайсон на 75-й минуте, не выдержав издевок, показал не приличный жест в сектора ультрас, за что был и удален. Арбитр после этого момента даже остановил игру.

После удаления киевляне начали действовать более активно, но сравнять счет так и не смогли. Теперь отрыв "горняков" достиг 13 очков, а "сине-белые" выпали из медальной зоны УПЛ.