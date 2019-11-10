Атлетико добыл уверенную победу над Эспаньолом в 13-м туре Ла Лиги

Новости спорта:Мадридский Атлетико уверенно переиграл Эспаньол в поединке 13-го тура испанского первенства.

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Эспаньол» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Атлетико – Эспаньол 3:1

Голы: Корреа, 45, Мората, 58, Коке, 90+1 – Дардер, 38.

Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Лемар, 75), Эррера, Корреа (Льоренте, 89), Мората (Диего Коста, 80).

Эспаньол: Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес, Хави Лопес, Дардер, Рока, У Лэй (Кампусано, 59), Санчес (Мелендо, 72), Налдо (Дидак Вила, 18), Феррейра.

Предупреждения: Сауль, Томас – Налдо, Кампусано.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхи Дардер с передачи Виктора Санчеса. В концовке первого тайма мадридский клуб восстановил равновесие благодаря голу Анхеля Корреа, которому ассистировал Альваро Мората. На 58-й минуте «Атлетико» вывел вперёд Мората с паса Витоло. Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты.

«Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.