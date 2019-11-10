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Соперник Александрии одержал яркую победу над Нантом в Лиге 1

Соперник Александрии одержал яркую победу над Нантом в Лиге 1
20:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сент-Этьен одержал минимальную гостевую победу над Нант в 13-м туре чемпионата Франции.

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Сент-Этьену» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

"Нант" - "Сент-Этьен" 2:3

Голы: Блас, 15 (1 : 0); Трауко, 22 (1 : 1); Луза, 26 (2 : 1); Буанга, 34 (2 : 2); Буанга, 67 (2 : 3)

"Нант": Лафон; Паллуа; Траоре Ш. (Мутуссами, 79); Базиля; Жиротто; Туре А. (Бамба К., 70); Кулибали К.; Луза; Бенавенте; Блас (Йуан, 86); Симон М.

"Сент-Этьен": Онорат; Рюффье; Трауко; Мукуди А.; Колодзейчак; Дебюши; Буанга (Диуссе, 81); Амума (Хазри, 57); Камара М.; Будебуз (Норден, 68); Юссуф З.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Людовик Блас, которому ассистировал Кристиан Бенавенте. На 22-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Мигель Трауко с передачи Франка Оноры. Вскоре хозяев вывел вперёд Имран Луза с паса Бласа. На 34-й минуте счёт сравнял Дени Буанга, которому ассистировал Трауко. Победу гостям принёс гол Буанга с паса Ряда Будебуза.

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«Сент-Этьен», набрав 21 очко, вышел на 3-е место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (19) — на 8-м месте.

В другом матче 13-го тура «Монпелье» разгромил «Тулузу» со счётом 3:0.

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Футбол, ФК Нант, Чемпионат Франции, Новости футбола, ФК Сент-Этьен.
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