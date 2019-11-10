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Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление

Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
20:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер одержал минимальную победу над Динамо в 14-м туре чемпионата Украины.

Во время матча 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо, фанаты киевлян расистскими выкриками заставили арбитра прервать матч.

После поединка "горняки" выступили с официальным заявлением.

"Футбольный клуб Шахтер выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах".

Каштру: Расизм - это позор

"ФК Шахтер — большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", — гласит официальное заявление клуба.

Отметим, что Шахтер в этом матче праздновал минимальную победу.

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