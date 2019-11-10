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Известный тренер считает, что чемпион АПЛ уже определен

Известный тренер считает, что чемпион АПЛ уже определен
22:16 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Моуриньо похвалил Ливерпуль.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Ливерпуль», обыгравший сегодня «Манчестер Сити» (3:1), в этом сезоне станет чемпионом Англии.

«Если ты отстаешь, ты должен верить, что способен догнать лидера, а если ты возглавляешь таблицу с серьезным преимуществом, нужно осознавать, что все равно еще ничего не решено.

Но я не там, я – здесь. И, на мой взгляд, все уже определено. Если не случится чего-то экстраординарного, например, травма, которая сломает команду.

Гвардиола гордится своими футболистами

Я считаю, что состав «Ливерпуля» – это собранный пазл. Команда играет точно в соответсвии с качествами своих футболистов», – отметил Моуринью.

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АПЛ, Ливерпуль, Жозе Моуриньо, Ман Сити, Новости футбола.
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