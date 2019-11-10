Клопп: Мы забивали невероятные голы

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал игру с Манчестер Сити.

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп подвел итоги матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1).

«Они [«Ман Сити»] были хороши. О да, они были хороши, нам пришлось защищаться изо всех сил, но мы забили невероятные голы.

Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очевидна. Это того стоило, просто отлично. Как хорошо мы защищались против Стерлинг до определенного момента? Вы видели, что происходит, если мы перестаем обороняться против него.

Парни были полностью сосредоточены и сконцентрированы. Это было так хорошо. Это единственный способ, которым мы можем победить «Сити». Возможно, другие команды могут сделать это по-другому, но это единственный способ, которым мы можем победить их».

«Проблема была в ВАР. Я видел, как обсуждается первый гол, и просто ждал. Все это уже не то, но это не проблема. Сегодня я могу праздновать.

«Все игры против «Сити» были похожи на эту, за исключением игры дома в прошлом сезоне. Сегодня была не самая красивая игра, не слишком управляемая, но она была очень живой, мне это нравится», – сказал Клопп.