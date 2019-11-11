Пушка Фабиньо, шедевр Мане: обзор матча Ливерпуль - Ман Сити (Видео)

Новости спорта:Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде принимал Манчестер Сити.

Матч был очень принципиальный с турнирной точки зрения, но в конечном итоге подопечные Юргена Клоппа уверенно обыграли "горожан" со счетом 3:1 и оторвались от них на девять очков.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити:

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1

Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 – Бернарду Силва, 78.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер, 61), Фабиньо, Вейналдум – Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане.

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 71), Стерлинг.