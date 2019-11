Нокаут: в Бундеслиге футболист снес тренера соперника (Видео)

В рамках поединка чемпионата Германии франкфуртский Айнтрахт не сумел добыть очки в матче против Фрайбурга.

Пытаясь всеми силами отыграться, на шестой добавленной арбитром ко второму тайму минуте защитник Давид Абрахам бежал за ушедшим за боковую линию мячом. На его пути стоял главный тренер Фрайбурга Кристиан Штрайх.

Защитник не стал обегать 54-летнего специалиста, а просто врезался в него.

What was he thinking



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh