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Психи Роналду и яркий Дибала: обзор матча Ювентус - Милан (Видео)

Психи Роналду и яркий Дибала: обзор матча Ювентус - Милан (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сарри не побоялся заменить Криштиану Роналду на 55-й минуте матча, а вышедший на поле Пауло Дибала забил победный гол.

В рамках 12-го тура Серии А Ювентус с трудом обыграл Милан на своем поле. 

Подопечные Маурицио Сарри забили благодаря действиям Пауло Дибалы на 77-й минуте, который ранее заменил Криштиану Роналду.

Обзор матча:

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Ювентус — Милан 1:0

Гол: Дибала, 77

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Рабио, 71) — Бернардески (Дуглас Коста, 61) — Игуаин, Роналду (Дибала, 55).

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Дуарте, Романьоли, Эрнандес — Пакета (Ребич, 84), Беннасер, Крунич (Бонавентура, 61) — Сусо, Пьонтек (Леау, 67), Чалханоглу.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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