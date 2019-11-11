Психи Роналду и яркий Дибала: обзор матча Ювентус - Милан (Видео)

В рамках 12-го тура Серии А Ювентус с трудом обыграл Милан на своем поле.
Подопечные Маурицио Сарри забили благодаря действиям Пауло Дибалы на 77-й минуте, который ранее заменил Криштиану Роналду.
Обзор матча:
Ювентус — Милан 1:0
Гол: Дибала, 77
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Рабио, 71) — Бернардески (Дуглас Коста, 61) — Игуаин, Роналду (Дибала, 55).
Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Дуарте, Романьоли, Эрнандес — Пакета (Ребич, 84), Беннасер, Крунич (Бонавентура, 61) — Сусо, Пьонтек (Леау, 67), Чалханоглу.