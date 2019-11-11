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Конфликт в Ювентусе: Роналду не пожал руку Сарри после замены

Конфликт в Ювентусе: Роналду не пожал руку Сарри после замены
11:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Роналду, видимо, обиделся на Сарри после замены, покинув стадион ещё до завершения матча с Ювентусом.

В матче 12-го тура Серии А сошлись Ювентус и Милан. Туринский клуб благодаря голу Пауло Дибалы одержал победу 1:0.

Стоит отметить, что аргентинский игрок вышел на замену, поменяв на 55-й минуте матча главную звезду команды Криштиану Роналду.

Португальский вингер остался крайне не довольный таким решением со стороны главного тренера, что не пожал ему руку и ушел в подтрибунное помещение, а не на скамейку запасных.

Как сообщают итальянские источники, Криштиану был так раздосадован таким решением, что уехал со стадиона ещё до окончания матча. Инсайдеры также дают информацию, что Роналду все больше и больше держит злость на Сарри.

Обзор матча Ювентус - Милан

В игре Лиги чемпионов португалец также был заменен и не скрывал своей злости. Тогда официальной версией замены послужило то, что футболиста сняли из-за травмы. 

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Криштиану Роналду, ФК Милан, ФК Ювентус, Новости футбола.
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