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Определился новый чемпион MLS

Определился новый чемпион MLS
11:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сиэтл обыграл Торонто и второй раз за четыре года.

Состоялся финальный матч MLS. В нем Сошлись Сиэтл и Торонто.

Поединок завершился уверенной победой первых со счетом 3:1. Пожалуй, это самые успешные команды лиги в последние годы, ведь для них это третья встреча в финале за последние четыре года.

До этого команды обменялись победами, но триумфом в этой встрече Сиэтл не только завоевал Кубок, а и вышел вперед.

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Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором тайме голы Лердама, Родригеса и Руидаса позволили хозяевам чувствовать себя уверенно. Торонто ответило голом в компенсированное время от экс-форварда сборной США Джози Алтидора. 

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Торонто, Сиэтл, Новости спорта, Новости футбола, Карлос Вела.
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