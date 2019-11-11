Определился новый чемпион MLS

Новости спорта:Сиэтл обыграл Торонто и второй раз за четыре года.

Состоялся финальный матч MLS. В нем Сошлись Сиэтл и Торонто.

Поединок завершился уверенной победой первых со счетом 3:1. Пожалуй, это самые успешные команды лиги в последние годы, ведь для них это третья встреча в финале за последние четыре года.

До этого команды обменялись победами, но триумфом в этой встрече Сиэтл не только завоевал Кубок, а и вышел вперед.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором тайме голы Лердама, Родригеса и Руидаса позволили хозяевам чувствовать себя уверенно. Торонто ответило голом в компенсированное время от экс-форварда сборной США Джози Алтидора.