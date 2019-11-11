Арсенал нашел альтернативу Эмери

Новости спорта:Лондонский Арсенал рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Унаи Эмери на его соотечественника Луиса Энрике.

Лондонский Арсенал рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Унаи Эмери на его соотечественника Луиса Энрике, сообщает в своем твиттере журналист El Confidencial Кике Марин.

По его информации, спортивный директор Канониров Рауль Санльеи якобы уже ищет замену 48-летнему специалисту и в настоящий рассматривает кандидатуру бывшего наставника Барселоны и сборной Испании.

При этом вчера в СМИ появилась информация о том, что высшее руководство английского клуба по-прежнему доверяет Эмери и он доработает на своем посту как минимум до конца сезона.

После 12 туров Арсенал одержал лишь 4 победы в английской Премьер-лиге и занимает 6-е место, отставая на 8 очков от зоны Лиги чемпионов.

Луис Энрике с июля прошлого года по март 2019 года возглавлял сборную Испании, которую покинул из-за болезни дочери, скончавшейся в конце августа.