Арсенал нашел альтернативу Эмери

Лондонский Арсенал рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Унаи Эмери на его соотечественника Луиса Энрике, сообщает в своем твиттере журналист El Confidencial Кике Марин.
По его информации, спортивный директор Канониров Рауль Санльеи якобы уже ищет замену 48-летнему специалисту и в настоящий рассматривает кандидатуру бывшего наставника Барселоны и сборной Испании.
При этом вчера в СМИ появилась информация о том, что высшее руководство английского клуба по-прежнему доверяет Эмери и он доработает на своем посту как минимум до конца сезона.
После 12 туров Арсенал одержал лишь 4 победы в английской Премьер-лиге и занимает 6-е место, отставая на 8 очков от зоны Лиги чемпионов.
Луис Энрике с июля прошлого года по март 2019 года возглавлял сборную Испании, которую покинул из-за болезни дочери, скончавшейся в конце августа.