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Худший старт в карьере: Гвардиола установил впечатляющий антирекорд

Худший старт в карьере: Гвардиола установил впечатляющий антирекорд
11:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере.

В рамках центрального матча 12-го чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде уступил Ливерпулю со счетом 1:3.

Это поражение стало третьим в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. Таким образом, "небесно-голубые" после 12 игр имеют в своем активе лишь 25 очков, что стало худшим результатом в тренерской карьере Гвардиолы.

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Напомним, что ранее испанский специалист возглавлял каталонскую Барселону в период с 2008 по 2012 год, а затем работал в мюнхенской Баварии с 2013 по 2016 год.

Отметим, что сейчас "горожане" занимают четвертое место в таблице, пропустив вперед Челси (26 очков), Лестер (26) и Ливерпуль (34).

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ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
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