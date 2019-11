Худший старт в карьере: Гвардиола установил впечатляющий антирекорд

В рамках центрального матча 12-го чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде уступил Ливерпулю со счетом 1:3.

Это поражение стало третьим в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. Таким образом, "небесно-голубые" после 12 игр имеют в своем активе лишь 25 очков, что стало худшим результатом в тренерской карьере Гвардиолы.

