"Даже в Динамо у тебя есть друзья": Денисов поддержал Тайсона

Новости спорта:Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов выразил поддержку Тайсону.

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов выразил поддержку Тайсону после проявления расизма в матче «Шахтер» – «Динамо» (1:0).

«Я хочу поддержать Тайсона. Тайсон, ты – гордость украинского футбола. И в еврокубках ты феерил, и за «Металлист» классно выступал, и за «Шахтер» творил просто фантастические вещи. Не обращай внимания на этих ноунеймов.

Ты – звезда, ты – гордость украинского футбола. Ты зарабатываешь очки для всей Украины, не обращай внимания на этих ноунеймов. Они тебя недостойны.

Даже в «Динамо» у тебя друзья и они тебя поддерживают. А вот те, кто на трибунах кричат расистские речевки, они никто», – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол"