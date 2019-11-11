Андронов: Действия Тайсона носили театральный характер

Новости спорта:Алексей Андронов прокомментировал проявление расизма в матче "Шахтер" – "Динамо".

Российский журналист Алексей Андронов прокомментировал проявление расизма в матче «Шахтер» – «Динамо».

«Конечно, ситуация неприятная. Безусловно, если было проявление расизма со стороны фанатов киевского «Динамо», клуб обязан понести наказание. Это даже не обсуждается.

Заявления, которые прозвучали со стороны обеих команды, хотя и несколько отличаются, тем не менее, едины в главном: с расизмом нужно бороться всеми возможными способами.

Однако мне показалось, что действия Тайсона носили театральный характер. Вообще, насколько я понимаю, инцидент возник даже не с Тайсоном, а с Дентиньо, который грубо атаковал Бущана.

Сам поступок Тайсона, который выбил мяч на трибуны и показал известный жест, удивителен, поскольку так себя игроки не ведут. Вратарь московского «Локомотива» Гильерме, о котором болельщики «Спартака» поют песни, называя его обезьяной, только смеется в ответ.

Акция Тайсона была, похоже, отработана так, чтобы придать этому инциденту дополнительной огласки и красок.

Разумеется, эту историю сразу же подхватили российские СМИ, которые вовсю говорят о заговоре украинских националистов против «Шахтера», добавляя керосина в тот конфликт между странами, который и так не дает никому покоя.

Повторю, речь не идет об оправдании фанатов «Динамо», а том, насколько реакция игрока «Шахтера» была адекватна произошедшему, а не игрой на публику (в лучшем случае) или отработкой, написанного кем-то сценария (в худшем)», – сказал Андронов.