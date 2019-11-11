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Клуб Бундеслиги уволил тренера

Клуб Бундеслиги уволил тренера
15:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Майнц решился на смену наставника.

Руководство Майнца приняло решение уволить Сандро Шварца с должности главного тренера "Майнца". В уик-энд его подопечные проиграли Униону с Берлина 2:3 и опустились на 16-е место.

На Фейсбуке команды говорится, что решение не принималось с горяча, а является процессом долгих и интенсивных переговоров.

41-летний Шварц, близкий друг Юргена Клоппа, с наставником Ливерпуля он сыграл несколько сезонов, когда оба еще были игроками.

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Главную команду он возглавил летом 2017, а до этого два года тренировал молодежный состав Майнца. Стоит напомнить, что перед поражением от Униона, его игроки неделю назад уступили Лейпцигу со счетом 0:8.

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Бундеслига, ФК Майнц, Новости спорта, Новости футбола, Сандро Шварц.
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