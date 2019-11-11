Вратарь Шахтера: Игрок Динамо Родригес был шокирован – выкрики и его касались

Новости спорта:Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал скандальный инцидент во время матч с Динамо в Харькове.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вспомнил вынужденный перерыв в украинском классическом дерби с "Динамо" и разговор с соперниками.

Вратарь заметил, что в подтрибунном помещении горняки обсуждали с игроками "Динамо" инцидент с расистскими выкриками болельщиков киевлян.

У них в команде также представители других национальностей. Я видел, что Родригес тоже был шокирован. Ведь это и его, значит, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.

Что касается матча и победного гола Кривцова, то мы пропустили похож мяч от Попова, а теперь, видите, все вернулось. Хорошая подача была. И у нас есть ребята, которые прекрасно играют такие мячи. На этот раз забил Кривцов - значит он молодец.