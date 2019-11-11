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Вратарь Шахтера: Игрок Динамо Родригес был шокирован – выкрики и его касались

Вратарь Шахтера: Игрок Динамо Родригес был шокирован – выкрики и его касались
15:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал скандальный инцидент во время матч с Динамо в Харькове.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вспомнил вынужденный перерыв в украинском классическом дерби с "Динамо" и разговор с соперниками.

Вратарь заметил, что в подтрибунном помещении горняки обсуждали с игроками "Динамо" инцидент с расистскими выкриками болельщиков киевлян.

У них в команде также представители других национальностей. Я видел, что Родригес тоже был шокирован. Ведь это и его, значит, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.

Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление

Что касается матча и победного гола Кривцова, то мы пропустили похож мяч от Попова, а теперь, видите, все вернулось. Хорошая подача была. И у нас есть ребята, которые прекрасно играют такие мячи. На этот раз забил Кривцов - значит он молодец.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола, Расистский скандал.
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