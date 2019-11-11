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Скандал на почве расизма в УПЛ: комментарий форварда сборной Украины

Скандал на почве расизма в УПЛ: комментарий форварда сборной Украины
16:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал скандальный инцидент на матче Шахтер - Динамо.

Болельщики Динамо в матче киевлян против Шахтера (0:1) издавали обезьяньи звуки, что до слез обидело Тайсона и Дентиньо. После Тайсон даже показал фанатам средний палец и пнул мяч в сторону их трибуны, за что был удален.

"Сложно поверить, что есть люди, которые считают себя лучше из-за цвета кожи", — написал в своем Инстаграм-аккаунте нападающий "горняков" Жуниор Мораес.

"Я глубоко расстроен увиденным сегодня. Желаю моим товарищам Тайсону и Дентиньо много сил. Мы продолжим вместе в этой борьбе, и мы победим!"

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После 14 туров чемпионата Шахтер на 12 очков опережает Зарю и на 13 – Десну с Динамо. Следующий матч "горняки" проведут 22 ноября против ПФК Львов.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Расистский скандал.
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