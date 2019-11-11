Интер намерен подписать дуэт из ПСЖ

Новости спорта:Интер хочет усилить свой состав игроками французского гранда.

Согласно информации авторитетных итальянских и французских источников, миланский Интер намерен увести из ПСЖ Томаса Менье и Лейвана Курзаву.

Как сообщают близкие к игрокам инсайдеры, сами футболисты тоже не прочь сменить обстановку, поскольку не получают достаточно игровой практики.

Бельгиец Менье сыграл лишь 10 поединков, в которых забил 1 гол и 1 раз ассистировал парнтнеру. Француз Курзава появился на поле лишь в восьми играх, ничем результативным так и не отметился.

Курзава находится в ПСЖ с 2015 года, перед этим отыграв 5 лет в Монако, Менье пришел на год позже из Брюгге.