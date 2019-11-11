Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Сборная Франции потеряла хавбека перед заключительными матчами отбора Евро-2020

Сборная Франции потеряла хавбека перед заключительными матчами отбора Евро-2020
17:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный хавбек сборной Франции Блез Матюиди не сможет сыграть в заключительных матчах отбора Евро-2020.

Из-за травмы бедра, полученной в матче Серии А между Ювентусом и Миланом, полузащитник «бьянконери» Блез Матюиди не сыграет за сборную Франции в заключительных поединках отборочного турнира Евро-2020 — сообщает Sky Sports.

Француз покинул поле на 70-й минуте матча против Милана на 70-й минуте. Вместо него главный тренер сборной Франции вызвал в сборную полузащитника Арсенала Маттео Гендузи.

"Я рад, что Ювентус смог одержать победу, – написал Блез в своем Инстаграм. – Уверен, что и сборная Франции решит свою задачу попадания на Евро-2020. Удачи, парни, до встречи в следующих матчах!"

Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление

За два тура до финиша отбора Евро-2020 в группе Н Франция делит первое-второе места с Турцией и опережает на 4 очка Исландию. Поскольку французы имеют преимущество по дополнительным показателям над исландцами, то в оставшихся двух матчах чемпионам мира, чтобы получить путевку в финальный турнир, достаточно будет набрать 2 очка в матчах против Молдовы (14 ноября) и Албании (17 ноября).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, ФК Ювентус, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Блез Матюиди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
02 Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян
03 Травма Мораеса: что известно о состоянии здоровья форварда (Фото)
04 Клопп: Мы забивали невероятные голы
05 Неймар обратился к фанатам Динамо, поддержав Тайсона и Дентиньо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь