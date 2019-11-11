Сборная Франции потеряла хавбека перед заключительными матчами отбора Евро-2020

Новости спорта:Центральный хавбек сборной Франции Блез Матюиди не сможет сыграть в заключительных матчах отбора Евро-2020.

Из-за травмы бедра, полученной в матче Серии А между Ювентусом и Миланом, полузащитник «бьянконери» Блез Матюиди не сыграет за сборную Франции в заключительных поединках отборочного турнира Евро-2020 — сообщает Sky Sports.

Француз покинул поле на 70-й минуте матча против Милана на 70-й минуте. Вместо него главный тренер сборной Франции вызвал в сборную полузащитника Арсенала Маттео Гендузи.

"Я рад, что Ювентус смог одержать победу, – написал Блез в своем Инстаграм. – Уверен, что и сборная Франции решит свою задачу попадания на Евро-2020. Удачи, парни, до встречи в следующих матчах!"

За два тура до финиша отбора Евро-2020 в группе Н Франция делит первое-второе места с Турцией и опережает на 4 очка Исландию. Поскольку французы имеют преимущество по дополнительным показателям над исландцами, то в оставшихся двух матчах чемпионам мира, чтобы получить путевку в финальный турнир, достаточно будет набрать 2 очка в матчах против Молдовы (14 ноября) и Албании (17 ноября).