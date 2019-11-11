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Роналду может получить двухлетнюю дисквалификацию

Роналду может получить двухлетнюю дисквалификацию
17:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован.

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку.

После 34-летний игрок не стал дожидаться окончания матча с россонери и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

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«Роналду покинул стадион до конца матча? Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с „Лацио“ мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации», — приводит слова Кассано AS.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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