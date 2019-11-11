Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Лидер Зари: Не знаю, почему фаны не приходят на наши матчи

Лидер Зари: Не знаю, почему фаны не приходят на наши матчи
17:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек луганского клуба Владислав Кочергин прокомментировал ситуация с пустыми трибунами на матчах УПЛ.

«Заря» в нынешнем сезоне показывает интересный футбол и борется за 2-е место, однако фаны в Запорожье не очень радуют команду посещаемостью.

Хавбек Владислав Кочергин надеется, что ситуация изменится. В последнем туре команда обыграла «Колос», а матч посетили 2400 зрителей.

- Если бы второй гол удалось забить раньше, то наверняка, игра шла бы совсем иначе.

- Безусловно. Еще в перерыве тренерский состав сказал нам, что без второго мяча мы у «Колоса» не выиграем. Хотели в самом начале второй половины встречи забить, чтобы успокоиться. Не получалось. Но все же в конце матча забили. Рад, что удалось помочь команде победить. Особенно радует 2-е место в турнирной таблице.

УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо

-Команда побеждает, набирает изрядно очки, находится вверху таблицы. Вчера был выходной, отличная погода. Что еще нужно болельщику, чтобы прийти на стадион?

-Я не знаю, почему болельщики не приходят на стадион. Мне сложно ответить на этот вопрос. Билеты на наши игры недорогие. Каждый человек может позволить себе их купить. Будем стараться играть еще лучше, больше забивать. Может это поможет в будущем «привести» болельщиков на трибуны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Владислав Кочергин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
02 Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
03 Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян
04 Травма Мораеса: что известно о состоянии здоровья форварда (Фото)
05 Клопп: Мы забивали невероятные голы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь