Лидер Зари: Не знаю, почему фаны не приходят на наши матчи

Новости спорта:Хавбек луганского клуба Владислав Кочергин прокомментировал ситуация с пустыми трибунами на матчах УПЛ.

«Заря» в нынешнем сезоне показывает интересный футбол и борется за 2-е место, однако фаны в Запорожье не очень радуют команду посещаемостью.

Хавбек Владислав Кочергин надеется, что ситуация изменится. В последнем туре команда обыграла «Колос», а матч посетили 2400 зрителей.

- Если бы второй гол удалось забить раньше, то наверняка, игра шла бы совсем иначе.

- Безусловно. Еще в перерыве тренерский состав сказал нам, что без второго мяча мы у «Колоса» не выиграем. Хотели в самом начале второй половины встречи забить, чтобы успокоиться. Не получалось. Но все же в конце матча забили. Рад, что удалось помочь команде победить. Особенно радует 2-е место в турнирной таблице.

-Команда побеждает, набирает изрядно очки, находится вверху таблицы. Вчера был выходной, отличная погода. Что еще нужно болельщику, чтобы прийти на стадион?

-Я не знаю, почему болельщики не приходят на стадион. Мне сложно ответить на этот вопрос. Билеты на наши игры недорогие. Каждый человек может позволить себе их купить. Будем стараться играть еще лучше, больше забивать. Может это поможет в будущем «привести» болельщиков на трибуны.