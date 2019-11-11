Два футболиста покинули одесский Черноморец

Новости спорта:Одесский Черноморец покинули сразу двое футболистов хорошего уровня.

Как сообщает пресс-служба одесских "моряков", ФК "Черноморец" по обоюдному согласию сторон расторг контракты с защитником Денисом Васильевым и нападающим Василием Павловым.

"Васильев играл в "Черноморце" с июля 2019 года, проведя за это время 6 матчей чемпионата Украины. Павлов защищал цвета нашей команды с февраля текущего года, сыграл 25 официальных матчей, забил 6 голов.

Благодарим футболистов за их выступления в "Черноморце", желаем успехов и удачи в дальнейшей спортивной карьере", отмечается в сообщении.

В центральном матче 17-го тура первенства первой лиги Украины "Волынь" обыграла на своем поле лидера по потерянным очкам винниковский "Рух" со счетом 3:2 и поднялась на второе место в турнирной таблице.