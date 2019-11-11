Пятов - о сборной Украины: Собираемся каждый месяц, как на праздник

Новости спорта:Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал сбор национальной сборной Украины.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от общих сборов команды перед матчами против Эстонии и Сербии.

"Каждый месяц собираемся в сборной, как на праздник. Ждем всех ребят, жаль, что появляется информация о травмах.

Но ничего, думаю, у других ребят есть шанс получить вызов в сборную. В принципе, у нас одна товарищеская игра, одна официальная. Это – возможность для некоторых сыграть за сборную Украины, получить игровую практику", – рассказал Пятов в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет спарринг против Эстонии (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября). Команда Шевченко уже гарантировала себе участие в основной стадии турнира, поэтому может позволить себе определенные эксперименты с составом.