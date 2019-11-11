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Экс-наставник Барселоны сменит Эмери в Арсенале

Экс-наставник Барселоны сменит Эмери в Арсенале
18:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Луис Энрике может стать новым наставником лондонских "канониров".

Новым главным тренером «Арсенала» может стать Луис Энрике, сообщает журналист El Confidencial Кике Марин в своём «твиттере».

По данным источника, спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру Энрике в качестве замены нынешнему наставнику Унаи Эмери.

«Арсенал» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах. В английской Премьер-лиге «канониры» занимают шестое место.

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49-летний Луис Энрике в настоящий момент является безработным. Последним местом работы специалиста была сборная Испании, которую он покинул из-за тяжёлой болезни своей дочери, которая впоследствии умерла.

Ранее Энрике тренировал «Рому», «Сельту» и «Барселону». Наибольших успехов он добился с каталонским клубом, дважды став чемпионом Испании, а также выиграв Лигу чемпионов.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Луис Энрике.
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