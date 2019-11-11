Расистский скандал в Украине: официальное заявление УАФ

Новости спорта:В УАФ сделали официальное заявление относительно скандального матча Шахтер — Динамо.

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальное заявление по поводу проявлений расизма со стороны болельщиков во время поединка 14-го тура УПЛ Шахтер — Динамо.

"Украинская ассоциация футбола решительно осуждает любые формы проявления нетерпимости и дискриминации, в том числе дискриминации по признаку расового происхождения, цвета кожи или национального происхождения в украинском обществе в целом и на трибунах стадионов в частности. В современном социуме нет места этому позорному явлению".

"И это не обычное хулиганство, а действия, подпадающие под признаки статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает за такие действия лишение свободы на срок от трех до восьми лет".

"Со своей стороны мы обещаем очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт. Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ", — идется в заявлении.

Ранее официальное заявление относительно расизма и других событий в матче опубликовал сайт украинской Премьер-лиги.