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Расистский скандал в Украине: официальное заявление УАФ

Расистский скандал в Украине: официальное заявление УАФ
18:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В УАФ сделали официальное заявление относительно скандального матча Шахтер — Динамо.

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальное заявление по поводу проявлений расизма со стороны болельщиков во время поединка 14-го тура УПЛ Шахтер — Динамо.

"Украинская ассоциация футбола решительно осуждает любые формы проявления нетерпимости и дискриминации, в том числе дискриминации по признаку расового происхождения, цвета кожи или национального происхождения в украинском обществе в целом и на трибунах стадионов в частности. В современном социуме нет места этому позорному явлению".

"И это не обычное хулиганство, а действия, подпадающие под признаки статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает за такие действия лишение свободы на срок от трех до восьми лет".

УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо

"Со своей стороны мы обещаем очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт. Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ", — идется в заявлении.

Ранее официальное заявление относительно расизма и других событий в матче опубликовал сайт украинской Премьер-лиги.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Шахтер - Динамо, УАФ, Расистский скандал.
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