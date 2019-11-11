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Ювентус не планирует наказывать Криштиану Роналду

Ювентус не планирует наказывать Криштиану Роналду
18:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Туринский Ювентус не будет наказывать суперзвезду клуба за неподобающее поведение в матче против Милана.

Руководство «Ювентуса» не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0), сообщает Goal.com.

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку.

После 34-летний португальский футболист не стал дожидаться окончания матча с миланской командой и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

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Ранее Сарри рассказал, почему решил заменить Роналду, а также отметил, что был бы обеспокоен, если бы футболист не выглядел расстроенным после замены.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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