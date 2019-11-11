Игрок Зари прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины

Новости спорта:Футболист луганской Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал вызов в сборную Украины.

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня поделился впечатлениями от своего первого дня в лагере сборной Украины.

"Большие эмоции, вызов в главную команду страны. Любой игрок с украинским гражданством мечтает получить вызов.

Я тоже мечтал и получил его. Не хочу, чтобы меня на следующий день выгнали из сборной, поэтому приехал раньше. Чтобы не попасть в пробку или еще куда-то", – пошутил Иванисеня в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, это первый вызов в сборную Украины для 25-летнего полузащитника. Команда Андрея Шевченко готовится к матчам против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).