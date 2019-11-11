Лидер атаки Арсенала: Нам не хватает уверенности

Новости спорта:Форвард сборной Франции Александр Лаказетт прокомментировал проблемы лондонского Арсенала.

Лондонский "Арсенал" сейчас переживает период спада. Об этом высказался форвард "канониров" Александр Лаказетт.

"Нам не хватает уверенности и энергии. Нам срочно нужен международный перерыв. Надеюсь, что после него мы вернемся гораздо сильнее, сейчас следует продолжать работать.

Игра с "Лестером"? Мы очень разочарованы. В первом тайме у нас было несколько шансов, но после мы стали играть гораздо хуже. Наша цель в сезоне - попасть в топ 4 чемпионата", - цитирует француза AS.

После поражения в игре против "лисов", команда Эмери опустилась на шестое место.