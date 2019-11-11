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Судьба Анчелотти в Наполи зависит от двух матчей

Судьба Анчелотти в Наполи зависит от двух матчей
19:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Карло Анчелотти может потерять свою работу в неаполитанском клубе.

Руководство неаполитанского «Наполи» дало главному тренеру Карло Анчелотти два матча на исправление ситуации, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, тренер может быть отправлен в отставку, если «Наполи» не добьётся побед в предстоящем матче 13-го тура чемпионата Италии с «Миланом», а также во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Увольнение Анчелотти и его тренерского штаба обойдётся неаполитанцам примерно в € 7 млн.

В качестве возможного преемника Анчелотти называется бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

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«Наполи» не может одержать победу на протяжении пяти матчей во всех турнирах. После 12 туров неаполитанцы занимают седьмое место в Серии А.

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Карло Анчелотти, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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